Mancini comenta queda de rendimento nas partidas: "Intensidade do jogo é muito grande"

O Ceará conquistou a sua segunda vitória na Série B, na noite desta quarta-feira, 15, contra o Amazonas, na Arena Castelão, em Fortaleza. O resultado deixou o Alvinegro na sexta posição, a um ponto do atual quarto colocado, o Vila Nova-GO.

Com gols ainda no primeiro tempo, o Vovô fez uma boa primeira etapa contra o Amazonas, mas viu o adversário crescer e conseguir diminuir o placar no segundo tempo. A queda de rendimento dentro das partidas foi algo questionado na coletiva após a vitória na Arena Castelão. Sobre isso, o técnico Vagner Mancini apontou a intensidade dos jogadores como fator a se considerar.

“O Ceará é uma equipe que joga com muita transição e todas as equipes que jogam nessa forma, elas acabam tendo uma intensidade maior de jogo e isso acaba acarretando algumas coisas que nós sabemos. Se o Ceará abrir 2 a 0 em todo início de jogo, beleza, ótimo, nem que eu sinta no final do jogo, porque a intensidade do jogo é muito grande”, explicou o treinador.