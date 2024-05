Adversário do Ceará, Operário-PR não vence há quatro partidas na temporada

Última vitória da equipe paranaense ocorreu no dia 26 de abril, quando bateu o Ituano por 2 a 0, no interior paulista

Embalado por duas vitórias consecutivas, o Ceará enfrenta o Operário-PR neste domingo, 19, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Germano Kruger, pela sexta rodada da Série B 2024. No duelo, o time alvinegro pode aproveitar o momento em baixa do adversário para tentar pontuar fora de casa.



Isso porque o Fantasma acumula quatro partidas sem vencer na temporada. No recorte, empatou com Grêmio, Ponte Preta e Brusque e perdeu para o Vila Nova. A última vitória da equipe paranaense ocorreu no dia 26 de abril, quando bateu o Ituano por 2 a 0, no interior paulista.