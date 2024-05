Suspenso, Guilherme Castilho desfalca Ceará diante do Operário-PR

Camisa 99 foi advertido com o terceiro cartão amarelo durante vitória do Alvinegro de Porangabuçu diante do Amazonas na última quarta

O Ceará possui dois desfalques confirmados para o próximo jogo, quando enfrenta o Operário-PR às 16 horas do próximo domingo, 19, no estádio Germano Kruger, no Paraná, pela sexta rodada da Série B do Brasileirão.

Na vitória do Alvinegro de Porangabuçu diante do Amazonas por 2 a 1, o meio-campista Guilherme Castilho foi advertido com o terceiro cartão amarelo da atual edição do certame nacional, enquanto o atacante Saulo Mineiro foi expulso. Com as suspensões, os dois jogadores ficam inaptos a entrar em campo na próxima rodada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Departamento médico do Vovô

Há ainda outras baixas do Vovô para o próximo jogo. Os atacantes Daniel e Caio Rafael ficaram de fora do embate diante do Amazonas por lesão muscular. Além deles, há como dúvida o defensor David Ricardo, que foi substituído por lesão na mesma partida.