Mancini critica gramado do Castelão após manutenção: "Não gostei"

Após o confronto entre Ceará e Amazonas, válido pela quinta rodada da Série B do Brasileirão, o técnico alvinegro, Vagner Mancini, revelou não ter gostado das condições do gramado do Castelão. O campo do Gigante da Boa Vista passou recentemente por manutenção e replantio após notificação da Conmebol.

No último dia 26, depois do jogo de ida entre Fortaleza e Boca Juniors, pela Sul-Americana, o Castelão precisou ficar 11 dias interditado para melhorias. Apesar dos reparos feitos no gramado da arena, Mancini disse ainda não sentir as condições ideais para jogo.