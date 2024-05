Com pretensão de jogar no PV, Ceará vê show de Whindersson como impasse

Conforme definido pela CBF, o Alvinegro de Porangabuçu terá dois jogos seguidos em casa pela Série B. O primeiro está marcado para o próximo dia 26, às 18h30min, contra a Chapecoense, no Castelão. Já o segundo foi agendado para o dia 31, às 19 horas, diante do Coritiba, também no Gigante da Boa Vista.

O Ceará vem enfrentando um impasse para definir a logística dos seus próximos dois jogos como mandante na Série B 2024. O Esportes O POVO apurou que o Vovô pretende atuar no Estádio Presidente Vargas em uma das partidas, mas encontra dificuldades para a alteração devido o show do humorista Whindersson Nunes na praça esportiva .

No entanto, nesta quinta-feira, 16, o Ceará solicitou junto à CBF a alteração da data do confronto ante a Chapecoense, saindo do dia 26 para o dia 27. O pedido alvinegro acontece devido o curto espaço de tempo que o time teria em relação ao jogo contra o CRB, pela Copa do Brasil, marcado para o dia 23, às 21h30min - o intervalo entre as partidas seria de apenas 66 horas.

Portanto, a tendência é que o embate diante da Chape seja modificado para segunda, 27. Com a possível nova data, o Vovô mostrou interesse em mandar o jogo no Estádio Presidente Vargas visando poupar o gramado do Castelão - recentemente, Ceará e Fortaleza acertaram um acordo com o estádio para um remanejamento de partidas.

A grande questão da situação é que o PV estará indisponível entre os dias 23 e 27 por conta do show beneficente do humorista Whinderson Nunes, marcado para o dia 25, às 20 horas. O período de quatro dias se dá devido a montagem e desmontagem da estrutura do evento.