Veja quem apita Operário-PR x Ceará pela 6ª rodada da Série B 2024

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CA-CBF) escalou o árbitro Flavio Rodrigues de Souza, da FIFA, para apitar Operário-PR x Ceará pela 6ª rodada da Série B do Brasileirão. A partida acontece neste domingo, 19, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa–PR.



Flavio Rodrigues de Souza será auxiliado pelos paulistas Daniel Luis Marques e Evandro de Melo Lima. O paranaense Elvio Kertelt Legnani será o quarto árbitro do confronto.

A arbitragem de vídeo (VAR) será de responsabilidade do potiguar Caio Max Augusto Vieira, com auxílios de Fabricio Porfirio de Moura, de São Paulo, e Anderson Carlos Goncalves, do Paraná.