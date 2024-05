Castilho iguala Mugni na liderança de assistências do Ceará em 2024; veja ranking

O meio-campista Guilherme Castilho registrou nesta quarta-feira, 15, na vitória contra o Amazonas, pela 5ª rodada da Série B, a quinta assistência pelo Ceará em 2024. O camisa 99 assistiu ao zagueiro Ramon Menezes, no primeiro minuto da partida, após cobrança de escanteio.

Com a quinta assistência registrada, Castilho igualou o meio-campista Lucas Mugni na liderança do ranking de assistentes do Alvinegro de Porangabuçu na temporada. O TOP-3 é completado pelo lateral-esquerdo Matheus Bahia, com quatro. Ao todo, 11 atletas do Ceará somam assistências no ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os passes de Guilherme Castilho foram registrados contra Juazeirense, Fortaleza (2x), ABC-RN e Amazonas. No ano, o meio-campista registra sete participações em gols.