Expulso contra o Amazonas, Saulo Mineiro desfalca Ceará diante do Operário

O atacante Saulo Mineiro foi expulso na vitória do Ceará por 2 a 1, diante do Amazonas, pela Série B do Brasileiro, e será desfalque alvinegro na próxima rodada, quando a equipe enfrenta o Operário-PR, fora de casa, no domingo, 19, às 16 horas.

Saulo acabou se envolvendo em uma confusão com Igor Bolt, da Onça, e recebeu seu segundo cartão amarelo. Em súmula, o árbitro da partida, Arthur Gomes Rabelo, detalhou a expulsão do jogador.

"Expulsei com segundo cartão amarelo da equipe do Ceará, o jogador de numero 73, Sr. Saulo Rodrigues

da Silva, por empurrar o seu adversário no princípio de tumulto, o jogador de numero 70, Sr. Igor Luis Costa Lemos", explicou.