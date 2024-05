Ceará vence Amazonas no Castelão por 2 a 1 e encosta no G-4 da Série B

O resultado levou o Alvinegro de Porangabuçu para a 6ª posição na tabela da Série B do Brasileiro com oito pontos. Na próxima rodada, encara o Operário-PR, fora de casa, no domingo, 19, às 16 horas

Mancini manteve em campo aquilo que havia dado certo contra o Novorizontino: o esquema 3-5-2. O novo modelo de jogo do Alvinegro de Porangabuçu garantiu ao time uma forma de jogar, especialmente no meio de campo, mais dinâmica.

Na Arena Castelão, o Ceará até viu o resultado ser ameaçado, mas saiu com a vitória por 2 a 1 diante do Amazonas, na noite desta quarta-feira, 15. Ramon Menezes e Erick Pulga marcaram para o Vovô ainda no primeiro tempo. Diego Torres descontou na etapa final.

Tanto é que não demorou muito para o Vovô tirar o zero do placar do Castelão Em cobrança de escanteio de Castilho, Ramon Menezes, com dois minutos de partida, fez o gol. Esse cenário deu ao Ceará mais tranquilidade e deu ao time chances de trabalhar bem a bola.

Além disso, o rival da noite, não assusta tanto. Foi assim, então, que o Vovô ampliou o marcador. Após belo passe de De Lucca, destaque do primeiro tempo, Erick Pulga, de cabeça, balançou as redes do Gigante da Boa Vista.

O Amazonas tentou se encontrar na partida, aos poucos. No geral, a Onça teve mais posse de bola e algumas oportunidades para chegar ao gol, especialmente com Jô. Serafim fez grande jogada e o centroavante ex-Ceará recebeu livre, mas pisou na bola e Richard ficou com ela.