"No Castelão é muito difícil ganhar da gente" diz Pulga após vitória do Ceará na Série B

Erick Pulga marcou o gol da vitória do Ceará diante do Itabaiana Crédito: AURELIO ALVES/O POVO

O camisa 16 é o grande destaque do Vovô no ano. O tento marcado diante do Amazonas foi o 10º em 2024. O jogador agradeceu a confiança do técnico Mancini pela fase vivida. "Cada jogo o Mancini está me dando oportunidade, coisa que não tive ano passado. Fico feliz de voltar a marcar, já estava a muito tempo sem gol", finalizou.