Com 10 gols, Erick Pulga vive fase mais artilheira da carreira no Ceará; veja números

O ponta-esquerda Erick Pulga, do Ceará, marcou pela 10ª vez em 2024 na vitória contra o Amazonas nesta quarta-feira, 15, e atingiu a fase mais artilheira da carreira, superando os números registrados pelo Ferroviário em 2022, antes de se transferir para o Alvinegro de Porangabuçu.

Diante do Aurinegro pela 6ª rodada da Série B, Pulga disputou a 18ª partida pelo Ceará em 2024. No período, registra 12 participações em gols, com 10 tentos e duas assistências. Ao todo, foram 1.575 minutos em campo, de acordo com o site oGol.

Em 2022, atuando pelo Ferroviário, Pulga registrou nove gols e três assistências em 22 partidas. Com a camisa do Ceará, superou o número de tentos com quatro confrontos a menos.