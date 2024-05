Ceará marcou gols em todos os rivais que enfrentou como mandante em 2024

Ao todo, o Ceará disputou 11 partidas na capital cearense neste ano e marcou 23 gols. Ou seja, a equipe comandada pelo treinador Vagner Mancini possui média de dois gols por jogo como mandante. Além disso, o Vovô foi derrotado apenas uma vez atuando em casa, para o Bahia, pela Copa do Nordeste.

De olho no Amazonas , próximo rival na Série B, o Ceará tem em seu poder ofensivo um dos principais trunfos para tentar embalar a segunda vitória consecutiva na competição nacional. Nesta temporada, o Alvinegro de Porangabuçu marcou gols em todos os rivais que enfrentou como mandante.

A partida contra o Amazonas, portanto, pode representar a primeira vitória do Vovô na capital cearense na atual edição da Segundona. A equipe de Porangabuçu chega embalada para o confronto, já que vem de ótima vitória contra o Novorizontino, por 3 a 0, fora de casa.

Nos demais duelos, o Alvinegro contabilizou quatro vitórias e seis empates, o que representa, no geral, 54% de aproveitamento. Apesar da eficiência ofensiva, o Vovô pecou defensivamente nos últimos jogos como mandante e amargou dois empates nas rodadas iniciais da Série B: contra o Goiás, por 1 a 1, e diante do CRB, por 2 a 2.

O embate entre Ceará e Amazonas acontece na quarta-feira, 15, às 21h30min, na Arena Castelão, pela quinta rodada da Série B. O Vovô é o 10º colocado do torneio, com cinco pontos, enquanto o Aurinegro é o 15º, com três.