Ceará inicia venda de ingressos para partida contra o Novorizontino em São Paulo

O Ceará volta a campo nesta sexta-feira, 10, ante o Novorizontino-SP, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A bola vai rolar às 19 horas no estádio Jorge Ismael de Biase, no interior paulista. Para o confronto, o Alvinegro iniciou a venda de ingressos nesta quarta-feira, 8.

Os bilhetes estão sendo vendidos na loja Sport Billy, nas bilheterias do estádio – à partir das 18 horas – e virtualmente no site Total Ticket. A entrada inteira teve o preço estabelecido em R$ 40, logo a meia custa R$ 20.