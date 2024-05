Com seis gols sofridos em três jogos, Ceará tem uma das piores defesas da Série B

Após o empate em 2 a 2 diante do CRB , o Ceará chegou à marca de seis gols sofridos nos três primeiros jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, tornando-se, assim, uma das piores defesa do campeonato. Enquanto no recorte das últimas seis partidas, o clube alvinegro sofreu 10 tentos.

Nesta temporada, a última vez em que o Alvinegro de Porangabuçu finalizou uma partida sem ter a defesa vazada foi no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, quando empatou em 0 a 0 com o Fortaleza. Desde então, o Vovô teve as redes balançadas em todas as partidas subsequentes.

O próximo compromisso do time comandado por Vagner Mancini é nesta sexta-feira, 10, às 19 horas, diante do Novorizontino. O Ceará viaja até o interior paulista para enfrentar o adversário pela quarta rodada da Série B.