Ceará divulga boletim médico e confirma lesão muscular de Pulga e Saulo Mineiro

Momentos antes da partida contra o Mirassol, o Ceará divulgou o boletim médico e detalhou a situação dos atacantes Erick Pulga e Saulo Mineiro. Os dois jogadores não viajaram para São Paulo e desfalcam a equipe comandada por Vagner Mancini.

De acordo com o comunicado do Vovô, Erick Pulga está com uma lesão muscular no adutor da coxa direita. Conforme apurou o Esportes O POVO, o atacante, que é o principal jogador do time e artilheiro na temporada, se machucou em um dos treinos da última semana.