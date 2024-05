Com Aylon e Bruninho lesionados, Ceará divulga lista atualizada do DM

O atacante Erick Pulga, artilheiro do Vovô no ano, entrou em fase de transição e deve retornar em breve aos jogos

Titular absoluto de Mancini, Aylon foi diagnosticado uma lesão do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Já Bruninho está tratando um desconforto muscular em posterior da perna esquerda. Ambos estão fora da partida contra o CRB.

Momentos antes da partida contra o CRB nesta segunda-feira, 6, no Presidente Vargas (CE), pela terceira rodada da Série B, o Ceará atualizou a situação do departamento médico do clube com dois novos nomes: o atacante Aylon e o meio-campista Bruninho.

Além da dupla, Saulo Mineiro, com lesão muscular em reto femoral da coxa direita, e Erick Pulga, em transição, também seguem entregues ao departamento médico. No comunicado do Vovô, também foi descrito que o atleta Daniel Mazerochi está com uma lesão muscular em reto femoral da coxa esquerda.



Com desfalques importantes, Mancini precisou se adaptar e modificou consideravelmente a equipe titular, sobretudo no setor ofensivo. Recalde, que vinha atuando como centroavante, jogará como meia, enquanto Lourenço assume a função de segundo volante. No ataque, o trio será formado por João Victor, oriundo da base, Barceló e Facundo Castro.



Confira a escalação de Ceará e CRB:



Ceará

4-3-3: Richard; Raí Ramos, David Ricardo, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Recalde; Facundo Castro, João Victor e Barceló Técnico: Vagner Mancini.