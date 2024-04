STJD reduz pena do Sport, libera 75% do estádio em jogo contra o Ceará e proíbe organizada

Torcida do Sport em jogo na Arena de Pernambuco Crédito: Paulo Paiva/Sport Recife

O resultado do julgamento criou um sentimento de “impunidade” na Federação Cearense de Futebol, entidade que participou ativamente do processo como representante de seus filiados, Fortaleza e Ceará. Ao STJD, a FCF pedia a exclusão do Sport do Nordestão e que fosse mantido o entendimento de que a chegada e saída do time visitante deve ser responsabilidade do clube local. “Lamentavelmente observamos o resultado do julgamento. Poderia ter sido hoje uma resposta. Mas infelizmente, o que se observou, foi um julgamento que terminou com uma punição que, ao nosso ver, beira a impunidade. Já que o clube cumpre amanhã, somente com carga reduzida de 25% de sua torcida. Não há uma amplitude da decisão. Nós vemos que, o que aconteceu com o Fortaleza, que poderia ser um divisor de águas, uma mudança de postura, esse debate ainda precisa realmente ser mais aprofundado”, analisou Eugênio Vasquez, diretor jurídico da FCF. Diante da definição do duelo entre Sport e Ceará, pela Copa do Nordeste, a FCF, sob alegação da falta de confiança na segurança pública de Pernambuco por conta dos acontecimentos recentes, sobretudo o do atentado contra a delegação do Fortaleza, ocorrido na fase de grupos da edição atual, solicitou ao STJD que a partida fosse realizada em outro estado, o que foi negado.



Inicialmente, no dia 12 de março, em julgamento na 2ª Comissão Disciplinar, o Rubro-Negro foi punido com oito jogos de portões fechados como mandante (e sem carga de ingressos como visitante) e multa de R$ 80 mil. Após a liberação do acórdão do processo, o departamento jurídico do clube da Ilha do Retiro entrou com pedido de efeito suspensivo e teve resposta positiva. No dia 20 de abril, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deferiu o pedido do Sport e concedeu efeito suspensivo para o clube voltar a ter público nos estádios após a punição pelo atentado de torcedores contra a delegação do Fortaleza, ocorrido no dia 22 de fevereiro, em Pernambuco. A medida ficou válida até o julgamento do caso no Pleno do Tribunal nesta terça, 9. Felipe Bevilacqua, auditor-relator do caso, deu razão aos argumentos utilizados pela defesa do Sport no julgamento no Pleno desta terça-feira, 9, de que o atentado sofrido pelo Fortaleza não foi responsabilidade do clube, mas sim da segurança pública de Pernambuco. Assim, Bevilacqua sugeriu ao Pleno diminuir a punição de oito jogos com portões fechados para quatro, com o adendo de ser apenas “parcialmente”, sem a presença de organizadas — ou seja, 25% do espaço do estádio —, o que foi acatado.

Presidente e vice de organizada do Sport são presos por envolvimento em atentado contra o Fortaleza O presidente e vice-presidente da torcida organizada do Sport foram presos na última quarta-feira, 3, como parte da Operação Hooligans, por envolvimento direto ou indireto no ataque ao ônibus que levava a delegação do Fortaleza. Segundo o Alessandro Carvalho, secretário de Defesa Social de Pernambuco, a investigação inicial apontou entre 80 e 100 pessoas envolvidas no atentado contra jogadores, comissão técnica e dirigentes do Fortaleza, que foram atacados com bombas e pedras momentos após o jogo contra o Sport, na madrugada do dia 22 de fevereiro, pela Copa do Nordeste.