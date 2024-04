Torcida do Ceará comparece a treino aberto e apoia elenco antes da final do Estadual

A torcida do Ceará compareceu em bom número em Carlos de Alencar Pinto, sede do clube, na manhã desta sexta-feira, 5, para apoiar o time durante treino aberto, um dia antes da segunda partida da final do Campeonato Cearense 2024 diante do Fortaleza.

Anunciado nesta quinta-feira, 4, o treino aberto tem se tornado uma marca registrada do clube antes de jogos importantes, como Clássico-Rei e decisões. Com o apoio da torcida, o Ceará encerra hoje a sua preparação para a grande final. Confira a presença da torcida na sede:

A bola rola às 16h40min, na Arena Castelão, para o segundo confronto da final do Estadual. Para o Alvinegro de Porangabuçu, a taça representa o fim de jejum de títulos estaduais. O Vovô não vence uma edição de Campeonato Cearense desde 2019. Para o Tricolor do Pici, a busca por um hexacampeonato inédito.

Com a semana cheia para treinos, o Ceará teve a oportunidade de se preparar bem para a segunda final do Campeonato Cearense. No próximo sábado, 6, o Vovô decide título do Estadual diante do Fortaleza às 16h40min, na Arena Castelão e, por não ter jogo durante a semana, o time teve mais dias para se preparar para o embate.