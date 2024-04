Lourenço exalta semana "bem trabalhada" do Ceará antes de final do Cearense

Lourenço comemora gol marcado para o Ceará diante do Ferroviário, pelas semifinais do Campeonato Cearense 2024. Crédito: Samuel Setubal/O POVO

Com a semana cheia para treinos, o Ceará teve a oportunidade de se preparar bem para a segunda final do Campeonato Cearense. No próximo sábado, 6, o Vovô decide título do Estadual diante do Fortaleza às 16h40min, na Arena Castelão e, por não ter jogo durante a semana, o time teve mais dias para se preparar para o embate. O calendário cheio para treinos foi um ponto exaltado pelo meio-campista Lourenço em coletiva cedida nesta quinta-feira, 4. De acordo com o jogador, a semana foi produtiva porque o bom tempo deu ao grupo a oportunidade de "colocar o pingo nos is". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Foi uma semana muito produtiva, com muita conversa, muitos detalhes para ser resolvido. Muito importante ter esse tempo e a gente trabalhou bastante. Uma semana muito bem trabalhada sim para colocarmos os pingos nos is para chegarmos mais fortes nessa final e nesse jogo", pintou ele.