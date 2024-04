Torcedor do Ceará "oferece" casa em troca de ingresso da final do Estadual e clube se solidariza

Sem muitas alternativas para conseguir assistir a final do Campeonato Cearense no estádio, Geilson Oliveira resolveu tentar algo diferente. Imprimiu uma placa com a frase “troco uma casa no Bom Jardim pelo ingresso do Ceará”, se sentou em frente a loja do clube na Parangaba e chamou a atenção de todos no local. A atitude inusitada surtiu efeito: o próprio clube entrou em contato com o torcedor e o levará ao Castelão.

O contato do Vovô aconteceu por meio de uma mensagem no Instagram. “Olá, Geilson. Temos um ingresso pra você. Mas pode ficar com a casa, o que a gente faz questão mesmo é de ter você no sábado no Castelão, torcendo e cantando os 90 minutos”, escreveu o clube. Ao Esportes O POVO, o torcedor comentou que chorou após receber o convite do Alvinegro, que foi ampliado também para sua esposa e seu filho de dois anos. Todos assistirão ao jogo de um camarote.