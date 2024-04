Mancini busca segundo título estadual como técnico do Ceará

A primeira conquista aconteceu em 2011, na sua primeira passagem como técnico no Porangabuçu. Chegando ao Alvinegro em março daquele ano, o comandante conduziu o Vovô ao título de campeão cearense após liderar os dois turnos do campeonato.

A final do Campeonato Cearense 2024 no próximo sábado, 6, terá um objetivo pessoal para Vagner Mancini. Caso consiga levantar a taça, o treinador chegará ao seu segundo título de campeão cearense como treinador do Ceará .

Na época, Mancini também disputou a primeira Sul-Americana do Ceará e venceu o primeiro jogo diante do São Paulo, no estádio Presidente Vargas por 2 a 1. Contudo, no jogo de volta da fase eliminatória, perdeu por 3 a 0 e foi eliminado.

Campeão também como jogador

O título de campeão cearense em 2011 foi o primeiro de Mancini como treinador do Ceará, mas o mesmo já levantou outra taça pelo clube. Em 2002, em sua primeira passagem como atleta, o atual comandante alvinegro conquistou o Estadual.

Agora na área técnica, Mancini terá a missão de levar o Ceará novamente ao título de campeão cearense, algo que não acontece há cinco edições do campeonato estadual. O jogo da volta da final da competição será disputado sábado, 6, na Arena Castelão, às 16h40min.