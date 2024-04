"Eterno Soldado": Ceará lança uniforme principal em homenagem a Dimas Filgueiras

O lançamento da camisa, inclusive, faz parte de uma série de homenagens que o Vovô preparou para Dimas Filgueiras. O dia 4 de abril passou a ser uma data oficial no calendário do clube para reverenciar o Soldado Alvinegro.

O Ceará lançou, nesta quinta-feira, 4, o novo uniforme principal para a temporada de 2024. O manto alvinegro é uma homenagem ao “Eterno Soldado”, Dimas Filgueiras, ídolo do clube que faleceu em dezembro do último ano.

Além dos elementos tradicionais da camisa número um do Vovô, o novo uniforme carrega a assinatura de Dimas Filgueiras e, na parte interna da gola, um desenho com o rosto do ex-jogador e ex-treinador do Ceará. O valor do manto é a partir de R$ 319,90.



Confira as imagens do uniforme "Eterno Soldado" do Ceará: