Em alta, sistema defensivo do Ceará tomou apenas dois gols nos últimos cinco jogos

Se há alguns jogos o sistema defensivo do Ceará vinha sendo um dos pontos criticados por torcedores, nas últimas partidas, o setor se tornou um dos trunfos do Alvinegro de Porangabuçu.

Com apenas dois gols tomados nos últimos cinco jogos, o time comandado por Vagner Mancini superou a fase de muitos tentos sofridos, quando acumulou nove em quatro jogos: empate por 3 a 3 contra Fortaleza; 2 a 2 diante do ABC; derrota por 2 a 1 para o Bahia e vitória por 3 a 2 contra o Ferroviário.

A solidez defensiva veio justamente após a semana livre entre as partidas das semifinais. Desde o segundo confronto contra o Tubarão da Barra, o Vovô tomou somente dois gols em cinco duelos — contra Ferroviário, na segunda partida da semifinal do Estadual, e Itabaiana, pela última rodada da Copa do Nordeste.