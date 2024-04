Enquanto Fortaleza entra em campo, Ceará só treina e foca na final do Estadual

Diferente do rival Fortaleza , que estreia na Copa Sul-Americana 2024 nesta quarta-feira, 3, o Alvinegro de Porangabuçu não entrará em campo esta semana. Classificado para as quartas de final da Copa do Nordeste, o Vovô só disputará a eliminatória regional na próxima quarta-feira, 10, contra o Sport.

Após empatar o primeiro Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense 2024, o Ceará terá uma semana livre para treinos antes do jogo de volta, no próximo sábado, 6, às 16h40min, na Arena Castelão.

Aliás, a defesa do Ceará tem sido um ponto positivo e essencial para a boa fase do time. No Clássico-Rei, o setor passou mais um jogo sem ser vazado, chegando a apenas dois gols tomados nos últimos cinco confrontos .

“O que mais gostei foi da maturidade que teve ao não dar muitas oportunidades para a equipe do Fortaleza. Esse é o ponto mais alto do jogo de hoje. Tivemos um sistema defensivo que sofreu pouco e uma equipe hoje mais resiliente”, disse em entrevista pós-jogo.

Mancini terá, nesses sete dias entre o jogo de ida e de volta da final do Estadual, tempo para ajustar detalhes importantes que, segundo o próprio treinador, faltaram no primeiro duelo da final. Apesar dos equívocos cometidos durante a partida, o comandante alvinegro avaliou positivamente a equipe , principalmente o setor defensivo.

Melhorar a pontaria

Se por um lado a defesa fez uma boa atuação, o ataque do Ceará deixou a desejar em questão de pontaria no terceiro Clássico-Rei do ano. Surpreendido com um rival em um esquema com três zagueiros, o setor ofensivo alvinegro teve poucos lances para marcar.

Com chances para sair em vantagem na segunda partida, o Alvinegro teve com Pulga, Raí Ramos e Saulo Mineiro as melhores oportunidades para marcar um gol.

Saulo, inclusive, comentou sobre a chance clara defendida por João Ricardo no segundo tempo. “Acredito, sim, que tive a chance de matar o jogo, mas tive que dar um tiro de longa distância e tinha acabado de entrar (no jogo), então não é muito fácil, porque toda vez que você chega para arrematar já está com a perna pesada, ainda mais entrando com o jogo a mil”, ponderou.

Com a igualdade no placar, o próximo, e talvez o último do ano, Clássico-Rei definirá o campeão do Campeonato Cearense 2024. Basta uma vitória simples para um dos lados ficar com o título. Em caso de novo empate, a decisão por pênaltis tornará a final ainda mais emocionante.

O Ceará tenta derrubar a hegemonia do Fortaleza no Estadual, impedir o hexa rival e voltar a ser campeão após seis anos.