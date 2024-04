Ceará inicia preparação para 2ª final do Cearense 2024 nesta segunda, 1°

Vovô terá semana livre para se preparar para duelo diante do Fortaleza, que irá ocorrer no próximo sábado, 6, às 16h40min, na Arena Castelão. Times empataram em 0 a 0 no primeiro embate

O Ceará inicia na tarde desta segunda-feira, 1°, a preparação para a decisão do Campeonato Cearense. No próximo sábado, 6, o Alvinegro de Porangabuçu enfrenta o Fortaleza às 16h40min na Arena Castelão, pelo segundo jogo da final do certame estadual. Na primeira partida, as equipes empataram em 0 a 0.

Com as quartas de final do Nordestão se iniciando apenas em dez dias, o Vovô terá a semana livre para se preparar para buscar o 46° título estadual, o que será positivo ao grupo e não apenas pelo aspecto físico.

Em coletiva cedida após o jogo, o técnico Vagner Mancini acentuou que o tempo de preparação será primordial para recuperar os jogadores que se encontram no departamento médico. O meio-campista Guilherme Castilho e o atacante Facundo Castro ficaram de fora do primeiro jogo, ambos por lesão. Já o defensor Matheus Bahia foi substituído em meio ao empate do último sábado, 30, por sentir febre durante o jogo. De acordo com Mancini, os três atletas deverão estar aptos no próximo jogo.