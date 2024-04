Mosaico do Ceará no Clássico-Rei foi vetado pela PM por questões de segurança

Devido a questões de segurança, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) vetou a realização do mosaico 3D por parte da torcida alvinegra. O clube tentou recorrer à decisão, mas não teve sucesso

Com a restrição à torcida visitante, os membros da principal torcida organizada do Alvinegro se manifestaram contra a decisão. Em live feita no perfil do Instagram da Torcida Organizada Cearamor (TOC), os diretores lamentaram os prejuízos causados pelo veto e afirmaram que a homenagem ao autor japonês será realizada no jogo de volta da final do Campeonato Cearense.

A decisão de veto do mosaico alvinegro partiu da Polícia Militar do Ceará (PMCE), por questões de segurança. Uma vez que o Fortaleza é o mandante da partida, a torcida tricolor teve prioridade na festa das arquibancadas.

Após reunião para definir o Plano de Ação do Clássico-Rei desta quarta-feira, 20, foi vetado o mosaico da torcida do Ceará durante a partida. Inicialmente, ambas as torcidas realizariam um mosaico 3D relacionado ao anime japonês Dragon Ball Z , como uma homenagem póstuma ao criador do desenho, Akira Toriyama.

Segundo o presidente da TOC, a torcida lutou pela liberação do mosaico junto a diretoria do Ceará e com a participação de Evandro Leitão (PT), ex-presidente do clube. Os membros da torcida alegaram ainda que já tinham aval para a realização do mosaico, mas que a proibição teria sido mantida a pedido do Fortaleza.

A afirmação foi negada pelo Tricolor do Pici. De acordo com o clube, a decisão do veto foi mantida desde o início e acordada entre ambos os clubes, a Federação Cearense de Futebol e a Polícia Militar do Estado do Ceará.