Fernando Miguel passa por cirurgia e precisará de nove meses para se recuperar

Afastado por lesão, o goleiro Fernando Miguel passou por cirurgia no joelho esquerdo na tarde da última segunda-feira, 18, e iniciou processo pós-operatório no Centro de Saúde e Performance do Ceará. Experiente arqueiro deve perder o restante da temporada.

O procedimento cirúrgico foi realizado para reconstruir os ligamentos do cruzado anterior, reforçar o ligamento anterolateral e reparar os meniscos lateral e medial do joelho esquerdo.

Segundo informações do clube, o tempo médio de recuperação é de nove meses, o que deve fazer o goleiro de 38 anos perder o restante da temporada. Com o desfalque de Fernando, que vinha sendo titular até então, Richard assumiu a vaga nos onze iniciais.