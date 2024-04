Mugni cita atmosfera positiva e diz que torcida do Ceará "vai fazer a diferença" na final

De acordo com a última parcial divulgada pelo Vovô, mais de 30 mil alvinegros estão garantidos na decisão do Campeonato Cearense que acontecerá no sábado, 6

Um dos líderes internos do atual elenco do Ceará e peça importante na equipe do treinador Vagner Mancini, Lucas Mugni não escondeu, em entrevista coletiva nesta terça-feira, 2, do anseio de conquistar o título estadual pelo clube. O argentino, ao projetar o decisivo duelo contra o Fortaleza no próximo sábado, 6, ressaltou que o fato do Alvinegro ser o mandante e ter maior número de torcedores no Castelão pode ser um diferencial importante.

De acordo com a última parcial divulgada pelo Vovô, mais de 30 mil torcedores do Ceará garantiram um lugar na arquibancada para acompanha a final do Campeonato Cearense. Essa atmosfera, segundo o meia argentino, causa impactos positivos nos jogadores dentro de campo, algo que é "muito difícil de explicar".

