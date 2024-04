Mugni projeta final e destaca importância da força emocional do Ceará no Clássico-Rei

O primeiro jogo da final do Campeonato Cearense ficou marcado por um interessante duelo tático entre Ceará e Fortaleza, onde o sistema defensivo de ambos clubes se sobressaiu ao ofensivo. Na análise de Lucas Mugni, em entrevista coletiva nesta terça-feira, 2, a formação do Leão no 5-3-2 dificultou a construção do Vovô pelo meio, mas que para o segundo confronto é preciso ser inteligente e entender o que a partida está pedindo, mantendo sempre o controle emocional.

Com o empate sem gols no jogo da ida, tudo ficou em aberto para o último e decisivo confronto, sem qualquer vantagem para nenhum dos lados. Apesar desse contexto e de reconhecer a força do Fortaleza, Mugni acredita que os atletas do Ceará não podem entrar em campo com medo de errar. É preciso ter coragem para arriscar e “querer mais que eles” para alcançar o título.

“Isso é uma pergunta que todo mundo deve se fazer. ‘Como consigo dar algo a mais?’. Acho que isso começa por não ter medo de errar. Isso vai nos levar a querer ganhar mais, ter mais finalizações e ir pra frente. Acho que isso pode ser um bom parâmetro para nós. Temos que ter noção da importância do jogo, ter cuidado e saber que temos um adversário difícil, de Série A e com anos de trabalho, mas a gente tem que querer mais que eles. Não temos que ter medo de errar e sim de querer acertar. E aí onde vamos fazer a diferença”, concluiu.



+ Confira mais notícias do Ceará Sporting Club