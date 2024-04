Diretor jurídico do Ceará diz que transfer ban não vai atrapalhar as contratações do meio do ano

O advogado ainda explicou que o Ceará está em negociação com o clube japonês para a quitação da dívida. Após o acordo, o time acionará a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, solicitando a suspensão do transfer ban

Durante a entrevista, o advogado ainda explicou que o Ceará está em negociação com o clube japonês para a quitação da dívida. Após o acordo, o time de Porangabuçu acionará a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), solicitando a suspensão do transfer ban.

Diretor Jurídico do Ceará , Fred Bandeira, explicou nesta sexta-feira, 22, em entrevista ao O POVO, que o clube não tinha interesse em contratar atletas na “janela doméstica” entre 1° e 19 de abril. Sendo assim, o transfer ban sofrido pelo Alvinegro de Porangabuçu, devido à dívida com o Yokohama, do Japão, pela contratação do atacante Saulo Mineiro, não impactará no planejamento da equipe para a sequência da temporada.

“Queria dizer que essa suspensão por duas temporadas, é de praxe, tá? E tranquilizar a torcida também, que quando isso é resolvido, cai de imediato (o transfer ban). Já vinhamos tratando com o clube, realmente existe essa pendência, não só essa, como tantas outras amplamente divulgadas pela imprensa… o Ceará, de fato, está negociando com todas as suas dívidas, essa é uma delas. Óbvio que teve uma consequência diferenciada, por conta do foro, que é a CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas). Estamos em negociação com o clube, tão logo faremos esse acordo, será dado entrada na CNRD pedindo a suspensão do transfer ban”, disse.

“O clube não tinha interesse algum, nessa janela doméstica, de fazer qualquer contratação. Nas próximas, sim. Estamos trabalhando com o nosso departamento de futebol e scout, fazendo a avaliação de novos jogadores. Claro que precisamos reforçar o elenco, mas precisamos, primeiramente, honrar com isso, ter dinheiro para contratar e, aí, sim, dentro da abertura da janela, com muito pé no chão, fazer as contratações devidas”, finalizou.