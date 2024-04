Ceará tem mais de 66% de aproveitamento contra Fortaleza nos últimos 7 clássicos

Jogadores do Ceará comemoram gol no jogo Fortaleza x Ceará, no Castelão, pela Copa do Nordeste 2024 Crédito: AURÉLIO ALVES

O Ceará venceu o Fortaleza nesta quarta-feira, 20, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, ampliou a invencibilidade em partidas da Copa do Nordeste e elevou os bons números em Clássicos-Rei. Nos últimos sete encontros entre os rivais cearenses, o Alvinegro de Porangabuçu registrou quatro vitórias, dois empates e uma derrota, somando 66,6% de aproveitamento. + Ceará vence Fortaleza, amplia tabu em Clássicos-Rei no Nordestão e entra no G-4 Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os duelos aconteceram entre 2023 e 2024, pelo Campeonato Cearense e pela Copa do Nordeste. A única derrota registrada no período aconteceu em abril do ano passado, no duelo de ida da final do Estadual. Naquela ocasião, o Leão do Pici venceu por 2 a 1.