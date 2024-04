Autor do gol da vitória do Ceará, Raí Ramos vive fase mais goleadora da carreira

Em 2024, Raí disputou 11 partidas, marcou três gols e deu duas assistências. A temporada com mais participações em tentos da carreira tinha sido em 2020, vestindo a camisa do Oeste

Um dos heróis do Clássico-Rei desta quarta-feira, 20, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, o lateral-direito Raí Ramos, autor do gol da vitória do Ceará contra ao Fortaleza, vive a fase mais goleadora da carreira. Diante do Tricolor do Pici, o camisa 2 marcou pela terceira vez na temporada.

Revelado pelo Londrina–PR em 2018, o lateral-direito ainda vive, no Alvinegro de Porangabuçu, o momento de afirmação da carreira, aos 29 anos, após rodar por clubes do eixo e passagens pelo futebol do exterior.

Em 2024, Raí disputou 11 partidas, marcou três gols e deu duas assistências. A temporada com mais participações em tentos da carreira tinha sido em 2020, vestindo a camisa do Oeste. Naquele ano, entrou em campo em nove oportunidades, marcando uma vez e dando um passe para gol.