Ceará defende tabu de quase 23 anos sem derrota para o Treze

Mesmo em casa, o Treze não tem domínio nas estatísticas contra o Ceará. Na Paraíba, o time cearense tem três vitórias contra duas do mandante. No recorte de encontros na competição regional, o Vovô venceu 60% dos confrontos — três dos cinco duelos.

Diante do time paraibano, o Alvinegro de Porangabuçu leva vantagem nos confrontos diretos. Segundo o site oGol, das 12 partidas oficiais entre as equipes, o Vovô saiu vencedor em sete oportunidades e perdeu três.

Após vencer o Clássico-Rei e se reaproximar do G-4, o Ceará iniciou a preparação para a partida contra o Treze-PB, válida pela sétima rodada da Copa do Nordeste , no próximo domingo, 24, às 16 horas, no estádio Amigão, em Campina Grande (PB).

A última vitória do Galo de Borborema sobre o time de Porangabuçu foi há quase 23 anos, no dia 14 de abril de 2001, no Nordestão, por 2 a 1. No último duelo, em 2014, na Arena Castelão, os donos da casa venceram por 2 a 0, com gols de Diego Ivo e Tadeu.

Mirando o G-4

A vitória por 1 a 0 do Ceará sobre o Fortaleza, na última quarta-feira, 20, deu um fôlego importante para a disputa por classificação para a próxima fase do Nordestão. Atualmente em quinto, o Ceará está apenas a um ponto de distância do River-PI, quarto colocado, com 10 pontos.