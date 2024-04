Mancini comemora vitória no Clássico-Rei e se prepara para sequência de jogos

Técnico Vagner Mancini no jogo Ceará x Caucaia, no Castelão, pelo Campeonato Cearense 2024 Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Após a vitória de 1 a 0 sobre o Fortaleza no segundo Clássico-Rei do ano, o Ceará conseguiu saltar da lanterna para o G4 no grupo A da Copa do Nordeste e seguir vivo na corrida pela classificação. Em coletiva pós-jogo, Mancini se mostrou satisfeito com a atuação de seus comandados e já demonstrou foco nas próximas partidas que acontecem também pelo Nordestão. "É uma vitória que dá moral ao time, que dá confiança. Lembro que o Ceará é um time em formação, e o Fortaleza é uma equipe que tem uma base, tem um treinador, juntos tem bastante tempo. Acho que foi um jogo igual, mas conseguimos dessa vez segurar o resultado", comentou Mancini sobre a partida. Durante o jogo, as duas equipes protagonizaram uma disputa equilibrada. Entretanto, o Alvinegro precisou mudar o estilo de jogo devido a duas lesões ocorridas no primeiro tempo, com Guilherme Castilho e Aylon. Para substituir os jogadores, Mancini utilizou Lucas Mugni e Facundo Castro. Sobre o imprevisto, o técnico do Vovô comentou sobre o desafio de ter que agir rapidamente.