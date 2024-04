Sem perder há 23 anos, Ceará amplia invencibilidade contra Fortaleza no Nordestão

O Ceará ampliou a invencibilidade contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste ao vencer o Clássico-Rei desta quarta-feira, 20, por 1 a 0, em partida válida pela 6ª rodada. Com a vitória, o Alvinegro de Porangabuçu atingiu a marca de 12 partidas sem derrotas contra o arquirrival na competição regional.

A única derrota do Ceará para o Fortaleza no Nordestão aconteceu em 2001, há 23 anos, no duelo que marcou a primeira partida entre os rivais cearenses na competição. Desde então, foram seis vitórias do Time do Povo e seis empates.

Nos últimos três embates pela Copa do Nordeste, o Ceará conquistou três vitórias, sendo duas em 2023, na campanha do tricampeonato.