Richard brilha com defesas decisivas e garante vitória do Ceará no Clássico-Rei

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 20.03.2024: Fortaleza x Ceará, clássico Rei, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste. (Foto: Aurélio Alves Crédito: AURÉLIO ALVES

Richard de Oliveira Costa, mas o torcedor do Ceará pode chamá-lo, pelo menos após o Clássico-Rei desta quarta-feira, 20, de “São Richard”. Contra o Fortaleza, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, o arqueiro protagonizou uma atuação milagrosa, garantindo a vitória do Alvinegro de Porangabuçu, que resultou no retorno ao G4 da competição regional. Richard apareceu em momentos cruciais da partida, sobretudo no 2° tempo, após Raí Ramos abrir o marcador para o Ceará, aos 20 minutos. Em desvantagem, a equipe de Juan Pablo Vojvoda se lançou ao ataque para buscar o empate: Pikachu, Moisés, Juan Martín Lucero e Marinho, em cobrança de falta endereçada ao ângulo, pararam no arqueiro de 33 anos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Diante do Tricolor do Pici, o goleiro demonstrou todo o repertório: explosão, tempo de reação e impulsão para parar um dos ataques mais letais da Copa do Nordeste, com sete gols marcados em seis partidas. Foram cinco defesas e uma rebatida em 90 minutos, de acordo com o siteFootStats, especialista em estatísticas. O atleta recebeu a maior nota da partida pela plataforma: 7.9.