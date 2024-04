Vina "madruga" e comemora vitória do Ceará diante do Fortaleza: "Valeu a pena"

Em post nas redes sociais, o ex-jogador alvinegro citou o fuso horário para assistir o duelo - atualmente ele joga no Al Hazm, da Arábia Saudita - e festejou o triunfo do Vovô

Personagem marcante dos Clássicos-Rei dos últimos anos, o meio-campista Vina comemorou a vitória do Ceará diante do Fortaleza nesta quarta-feira, 20, pela Copa do Nordeste. Em post nas redes sociais, o ex-jogador alvinegro citou o fuso horário para assistir o duelo - atualmente ele joga no Al Hazm, da Arábia Saudita - e festejou o triunfo do Vovô.

"05h30 da manhã, valeu a pena. Vamoo", escreveu o jogador.