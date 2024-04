Por melhor campanha, Ceará será mandante no duelo de volta da decisão do Estadual

Dessa forma, neste jogo, a maioria da torcida no Castelão será do Vovô. O mesmo cenário ocorreu na decisão de 2023. Vale ressaltar que não existe critério de dois resultados iguais.

Ceará e Fortaleza decidirão, pela 15ª vez no século, o título de campeão cearense. Os duelos acontecerão no dia 30 de março (ida) e 6 de abril (volta), às 16h40min, na Arena Castelão. Por ter a melhor campanha geral da competição, o Alvinegro de Porangabuçu terá o mando de campo no confronto decisivo.

