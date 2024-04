Finalista do Estadual, Ceará inicia preparação mirando Clássico-Rei do Nordestão

Garantindo na final do Estadual, o Alvinegro agora muda o foco para conseguir a classificação no torneio regional. Duelo contra o Fortaleza será na próxima quarta-feira, 20, às 21h30min

O Ceará iniciou, na manhã deste domingo, 17, a preparação visando o Clássico-Rei contra o Fortaleza, na próxima quarta-feira, 20, às 21h30min, em partida válida pela sexta rodada da Copa do Nordeste 2024.

O elenco alvinegro se reapresentou no dia seguinte à classificação para a final do Campeonato Cearense, após empate por 1 a 1 contra Ferroviário, no último sábado, 16. No duelo de ida, o Vovô havia vencido por 3 a 2.

Garantindo na final do Estadual, o Ceará agora muda o foco para conseguir a classificação no torneio regional. Atualmente no penúltimo lugar no Grupo A, o Alvinegro de Porangabuçu está a dois pontos da zona de classificação para a próxima fase. CRB e Vitória são os times que fecham o G-4, ambos com oito pontos.