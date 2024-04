Mancini comemora classificação do Ceará no Estadual: "Essa camisa é pesada numa final"

Técnico Vagner Mancini em jogo do Ceará pela Copa do Nordeste 2024 Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Em entrevista coletiva, o técnico Vagner Mancini falou sobre a classificação do Ceará para a final do Campeonato Cearense 2024 e sobre a atuação do seu time no duelo contra o Ferroviário, que terminou empatado em 1 a 1, no último sábado, 16, na Arena Castelão, pela semifinal. O treinador relembrou a montagem recente do elenco para a atual temporada e o processo que o time tem tido para se entrosar. “Esse time tem 60 dias e já está numa final. Eu espero, sinceramente, que essa seja a tônica deste ano. Que nossa equipe seja madura o suficiente para estar nessa final e em outras finais”, comentou o comandante alvinegro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “É importante também falar o quanto que essa camisa é pesada numa final”, pontuou Mancini, afirmando que “o Ceará vai lutar muito, vai brigar muito por este título”.