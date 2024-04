Ceará empata com Ferroviário e garante vaga na final do Campeonato Cearense

Lourenço comemora gol no jogo Ceará x Ferroviário, no Castelão, pelo Campeonato Cearense 2024 Crédito: FÁBIO LIMA

Na tarde deste sábado, 16, jogando na Arena Castelão, o Ceará ficou no empate com o Ferroviário por 1 a 1 e garantiu vaga na final do Campeonato Cearense 2024. Lourenço, ainda no primeiro tempo, abriu o placar. Matheus Bahia marcou contra. O Vovô agora espera o vencedor de Fortaleza e Maracanã, que se enfrentam neste domingo, 17, também no Castelão, às 17 horas. O Alvinegro vai em busca do seu 46º título estadual. A última vez que a taça foi para Porangabuçu foi na temporada de 2018. Com a eliminação, o Tubarão da Barra terá mais de um mês até o começo da Série C do Campeonato Brasileiro, que tem previsão para ser iniciada no dia 20 de abril.

O jogo Em campo, os dois treinadores mandaram a campo equipes diferentes em relação ao duelo de ida, no último sábado, 9. Do lado alvinegro, as novidades foram as entradas de Lourenço e Facundo Barceló no time titular, além do retorno de Matheus Felipe, formando dupla de zaga com Ramon Menezes. Já no Ferrão, Maurício Copertino, sabendo da desvantagem no placar, escalou quatro atacantes inicialmente – Vitinho, Vinicius Alves, Gabryel Martins e Ciel. Mesmo assim, essas alterações, não surtiram tanto efeito em ambos. A etapa inicial foi marcada por um duelo sem muitas chances. Richard e Douglas Dias, goleiros do Vovô e Tubarão, respectivamente, pouco – ou quase nada – trabalharam nos 45 minutos de primeiro tempo..