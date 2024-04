Lourenço aproveita chance e é decisivo em classificação do Ceará à final do Cearense

Lourenço comemora gol no jogo Ceará x Ferroviário, no Castelão, pelo Campeonato Cearense 2024 Crédito: FÁBIO LIMA

Participativo e polivalente, Lourenço iniciou a temporada como titular de Mancini atuando como primeiro volante, mas perdeu espaço após precisar passar algumas semanas no departamento médico. Recuperado, o jogador voltou a ganhar chances com o comandante do Ceará, desta vez em posições mais avançadas do setor central do campo. Contra o Ferroviário neste sábado, Mancini escalou Lourenço no lugar de Recalde, que vinha sendo o meia articulador da equipe. O camisa 97 correspondeu com mais uma boa atuação e anotou o gol do Ceará que garantiu o time na final do Estadual. No segundo tempo, ao ser substituído por Mugni, deixou o campo sob fortes aplausos da torcida presente na Arena Castelão. Em números, Lourenço foi o jogador do Vovô que mais acertou dribles (3). Em outros fundamentos, teve 94% de precisão nos passes, finalizou duas vezes — uma delas convertida em gol —, e interceptou uma bola. Os dados são do Footstats.