"Conseguimos o primeiro objetivo", diz Richardson após Ceará avançar à final do Estadual

Um dos destaques individuais do Ceará no confronto diante do Ferroviário neste sábado, 16, pela semifinal do Campeonato Cearense, Richardson celebrou a classificação do Vovô à decisão do torneio. Para o volante, o primeiro objetivo da temporada foi alcançado.



Em sua fala, Richardson além de comentar sobre a importância da classificação no Estadual, também projetou o Clássico-Rei contra o Fortaleza da próxima quarta-feira, pela Copa do Nordeste, competição que o Vovô figura fora do G4 atualmente.