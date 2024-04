"Temos que almejar tudo", diz Castilho após classificação do Ceará à final do Estadual

Após o Ceará ficar no empate por 1 a 1 com o Ferroviário, neste sábado, 16, e garantir vaga na final do Campeonato Cearense, o meia Guilherme Castilho falou na saída do gramado da Arena Castelão.

O camisa 99 alvinegro enfatizou que o clube deve trabalhar para ir em buscar de todos os títulos que forem possíveis em 2024. “Nosso objetivo é conquistar tudo que puder conquistar. Jogamos no Ceará, um time grande, com uma torcida gigante, então temos que almejar tudo que puder disputar”.