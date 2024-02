Aylon relembra confusão com Brítez no Clássico-Rei e diz que zagueiro "estava pilhado" na partida

Disputando pela primeira vez na carreira o Clássico-Rei, o atacante Aylon, do Ceará, viveu intensamente a maior rivalidade do Estado. Além de marcar contra o Tricolor do Pici, o camisa 11 discutiu calorosamente com o zagueiro Emanuel Brítez, do Fortaleza, após o defensor receber cartão vermelho. Em entrevista ao Esportes O POVO, o centroavante citou que precisou ter “sangue-frio” para não cair na pilha do argentino.

O enrosco entre o atacante o zagueiro iniciou nos primeiros minutos do Clássico-Rei. Logo no primeiro ataque do Ceará, o defensor dividiu com o centroavante. Depois, foi a vez do camisa 11 descontar. A disputa entre os atletas de Ceará e Fortaleza teve o ápice na confusão iniciada por Juan Martín Lucero e Richardson, que finalizou com a expulsão dos zagueiros Matheus Felipe e Brítez.

“O Brítez, desde o início do jogo, estava pilhado. É clássico, é diferente. Na primeira bola, deu uma dividida. Na segunda, eu fui um pouco mais forte e ele veio discutir comigo. No momento da confusão, lembro que ele havia sido expulso e começou a xingar o juiz. Falei para ele sair, vazar e veio na minha direção… eu tinha amarelo, acho que quis provocar a minha expulsão, e tive que ter o sangue-frio para não revidar. No momento, ele me puxou pela camisa, creio que ele queria que eu soltasse o braço nele para cair e, de repente, me expulsar também”, iniciou a explicação.