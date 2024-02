Por expulsão, Matheus Felipe desfalca Ceará em primeiro jogo das semis do Cearense

Adversário do Alvinegro de Porangabuçu no embate será definido após realização das quartas de final do certame estadual

O Ceará possui um desfalque confirmado para as semifinais do Campeonato Cearense. Expulso no Clássico-Rei do último sábado, 18, que terminou empatado em 3 a 3, o zagueiro Matheus Felipe deve cumprir suspensão e não poderá se somar ao elenco comandado por Mancini no primeiro embate.

O cartão vermelho dado ao defensor ocorreu aos 43 minutos do primeiro tempo, após confusão com Emanuel Brítez — também expulso, mas pelo lado do Fortaleza.

O Vovô não terá, no entanto, nenhum jogador suspenso pelo terceiro cartão amarelo. De acordo com a súmula, Aylon, Erick Pulga, Raí Ramos e Saulo Mineiro foram advertidos, mas nenhum deles possuía dois cartões anteriores.