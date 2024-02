Súmula relata ofensas de Brítez ao árbitro após expulsão em Clássico-Rei: "Filho da p..., ladrão"

Zagueiro argentino se envolveu em confusão com Matheus Felipe e Aylon, do Ceará, no fim da primeira etapa de jogo

O árbitro Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior, responsável por comandar o Clássico-Rei deste sábado, 17, registrou na súmula da partida os motivos que o levaram a expulsar os zagueiros Matheus Felipe, do Ceará, e Emanuel Brítez, do Fortaleza, após confusão generalizada.

Já sobre a situação de Brítez, o árbitro foi mais detalhista. De acordo com ele, além da confusão com Matheus Felipe e posteriormente com Aylon, o argentino ainda xingou a arbitragem do jogo.

"Por trocar empurrões e agarrar o seu adversário pela gola da camisa de maneira grosseira e ostensiva com o jogo paralisado. De maneira reincidente após ser expulso, agarrou e puxou pela gola da camisa o jogador Aylon. Informo que o atleta saiu de campo de jogo proferindo xingamentos e palavras ofensivas: "Você é um filha da p..., fraco, ladrão", necessitando de intervenção de companheiros de equipe para deixar o campo de jogo."

No final da súmula, Raimundo Rodrigues também acrescentou a expulsão de Yago Pikachu, do Fortaleza, após tocar a bola com a mão no lance em que originou o pênalti do Ceará, já aos 49 minutos do segundo tempo.

"Impedir um gol ou acabar com uma oportunidade clara de gol, com uso intencional de mão na bola", completou.