Ceará se solidariza o Fortaleza após ataques sofridos; confira a nota

Após o episódio de ataque ao ônibus do Fortaleza logo depois do jogo contra o Sport, nesta quarta-feira, 21, o Ceará prestou apoio ao clube rival e se solidarizou com a equipe. Além do Ceará, o Santa Cruz, América-RN e Ferroviário também manifestaram repúdio aos ataques.

Confira a nota na íntegra:

“O Ceará Sporting Club se solidariza com atletas e demais membros da delegação do Fortaleza EC, alvos de um ato criminoso por parte de torcedores do Sport na noite desta quarta-feira, 21, na saída da Arena Pernambuco. Em momentos assim, externamos também o nosso repúdio a essas ações criminosas.

Mais uma vez, o Time do Povo levanta sua bandeira em nome da paz nos estádios brasileiros, reforçando que ações assim merecem repreensão rigorosa nos termos da lei, não cabendo mais, sob nenhuma hipótese, na nossa sociedade, sobretudo no futebol, maior paixão de nosso País.