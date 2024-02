Ceará devolve percentual de Barletta ao São Bernardo para quitar dívida da compra

Vovô encaminha acerto com time paulista e ficará com 15% dos direitos econômicos do atacante

Em coletiva concedida nesta sexta-feira, 16, o departamento jurídico do Ceará esclareceu novos pontos sobre o acordo homologado entre o clube e o atacante Chrystian Barletta. De acordo com o diretor jurídico do Alvinegro de Porangabuçu, Dr. Fred Bandeira, o Vovô está encaminhando um acerto com o São Bernardo pelos direitos econômicos do atleta.

Contratado em julho de 2023, o Ceará havia adquirido 50% dos direitos econômicos do atacante por R$ 6,6 milhões. O clube já realizou o pagamento de 1/3 do valor, ou seja, R$ 2,2 milhões, e está em tratativas com a equipe paulista para se manter com a porcentagem já paga — 15% do jogador — e devolver os 35% restantes adquiridos anteriormente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O Ceará adquiriu junto ao São Bernardo 50% dos direitos econômicos do atleta por R$ 6,6 milhões. Nós pagamos R$ 2,2 milhões, ou seja, 1/3. Por esse motivo, no acordo, estamos carregando os 15% e os outros 35% eles permanecem, o atleta não leva isso com ele. (...) Sobre os 35%, nós estamos em negociação com o São Bernardo. Estávamos agora mesmo numa ligação para fazermos a devolução desses 35% e não devermos mais os R$ 4,4 milhões, ficando apenas com 15%", esclareceu.