Com gols e assistências, laterais têm bom começo de temporada no Ceará

Posição carente em Porangabuçu

Na última temporada a posição de lateral foi uma dor de cabeça para o Ceará. Em 2023, Danilo Barcelos, Warley, Michel Macedo e William Formiga não conquistaram a confiança do torcedor.

William Formiga e Warley até tiveram boa fase no início da temporada, com Gustavo Morínigo, no Estadual e Copa do Nordeste. Contudo, no decorrer da temporada, o rendimento caiu, e algumas lesões atrapalharam os atletas que nem sequer terminaram a temporada como titulares.

Na reserva, Michel Macedo pouco atuou e Danilo Barcelos somou más atuações com a camisa alvinegra. Para a nova temporada, o alvinegro dispensou todos os quatro laterais e reformulou o setor.

Na direita, o Ceará agora tem as opções de Raí e Rafael Ramos, recém-chegado para posição. Na esquerda, Matheus Bahia chegou e ganhou a vaga de Paulo Victor, titular na reta final da temporada de 2023.